Segurança

Morador de Ibaté morre após colisão entre caminhões no Triângulo Mineiro

26 Jan 2026 - 14h29Por Da redação
Crédito: divulgação

Três pessoas morreram em um grave acidente de trânsito registrado na tarde deste domingo (25), na BR-365, no município de Santa Vitória, no Triângulo Mineiro. A colisão ocorreu por volta das 14h45, no km 856 da rodovia, e envolveu um caminhão-tanque e uma caminhonete que seguia no sentido Ituiutaba.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, duas das vítimas fatais ocupavam a caminhonete. A terceira vítima era o condutor do caminhão, totalizando três óbitos, todos constatados ainda no local do acidente. O caminhão transportava óleo vegetal, mas estava vazio no momento da colisão.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 15h45 para prestar apoio à ocorrência. Quando as equipes chegaram ao local, já atuavam no atendimento a concessionária Ecovias, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a perícia técnica, responsável pelos levantamentos necessários para a apuração das circunstâncias do acidente. Após a conclusão dos trabalhos periciais, foi realizada a retirada dos corpos.

Entre as vítimas está Marcelo Aparecido Cavicchioli, de 51 anos, morador de Ibaté, que conduzia o caminhão no momento do acidente. O corpo será trasladado para Ibaté e sepultado nesta terça-feira no cemitério municipal. As causas do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.

