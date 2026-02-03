Mochila com notebook é furtada durante viagem de ônibus entre São Paulo e São Carlos

Interior ônibus intermunicipal [Imagem ilustativa] - Crédito: internet

Um homem de 52 anos registrou um boletim de ocorrência após ter a mochila furtada durante uma viagem de ônibus intermunicipal entre São Paulo e São Carlos. O caso foi comunicado à Polícia Civil na manhã desta segunda-feira (2).

De acordo com o registro, o furto ocorreu em horário incerto durante o trajeto realizado entre a noite de sábado (1º) e a madrugada de domingo (2), em um ônibus de transporte coletivo intermunicipal. Durante a viagem, o veículo fez uma parada em um posto de serviços na Rodovia Anhanguera, em Limeira, por volta das 23h30.

A vítima relatou que manteve a mochila no bagageiro superior interno do ônibus ao longo de todo o percurso. O desaparecimento dos pertences só foi percebido após o desembarque no terminal rodoviário de São Carlos, quando notou que a mochila não estava mais no local.

Entre os itens furtados estão uma mochila de couro, um notebook da marca Dell, pertencente a uma universidade federal, além da fonte de energia e um mouse. Também havia documentos pessoais no interior da mochila.

Após constatar o furto, a vítima informou funcionários da empresa de transporte, que orientaram o registro do boletim de ocorrência para providências administrativas junto à companhia.

O caso foi registrado como furto consumado, com autoria desconhecida, e encaminhado para investigação pela área responsável.

