Menor é detido por tráfico de drogas no bairro Cidade Jardim

02 Fev 2026 - 14h33Por Jessica Carvalho R
Um adolescente de 17 anos foi detido por tráfico de drogas na manhã desta segunda-feira (2), no bairro Cidade Jardim.

A ocorrência foi registrada na Rua Bernardino Fernandes Nunes e atendida pela Polícia Militar durante patrulhamento de rotina.

De acordo com a PM, a equipe passava por um ponto já conhecido nos meios policiais como local de venda de entorpecentes. O endereço, uma kitnet invadida, é frequentemente alvo de denúncias relacionadas ao tráfico de drogas.

No local, os policiais avistaram o menor, que já é conhecido por envolvimento com o tráfico em diversos bairros da cidade. Ele foi abordado e, em um primeiro momento, nada de ilícito foi encontrado com ele. No entanto, ao ser questionado, o adolescente confessou que estava traficando e informou que as drogas e o dinheiro obtido com a venda estavam guardados no interior da kitnet.

Durante a averiguação no imóvel, os policiais localizaram entorpecentes e uma quantia em dinheiro, que foram apreendidos. O menor foi detido e conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial.

Após o registro do Boletim de Ocorrência (BO), o adolescente foi liberado ao responsável legal, conforme determina a legislação vigente. As drogas e o dinheiro permaneceram apreendidos para as providências cabíveis.

 

