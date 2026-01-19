Menor é detido por tráfico de drogas durante operação no CDHU

Crédito: SCA

Um adolescente de 16 anos foi detido por tráfico de drogas durante uma operação de saturação realizada pela ROCAM e pela Força Tática da Polícia Militar no bairro CDHU.

De acordo com informações da PM, as equipes realizavam patrulhamento com o objetivo de coibir o tráfico de entorpecentes na região quando avistaram o menor no interior do Condomínio 04, em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura policial, o adolescente tentou fugir em direção à área externa do condomínio.

Durante a fuga, o menor dispensou uma sacola embaixo de um caminhão estacionado na via. Após cerco policial, ele foi detido na Rua Professor Francisco Sampaio.

Na abordagem, os policiais localizaram com o adolescente a quantia de R$ 452,00 em dinheiro. Já na sacola dispensada, foram encontrados diversos entorpecentes, sendo: 37 porções de maconha, 19 porções de dry, um comprimido de êxtase e duas porções de crack.

O adolescente foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial civil. As drogas foram apreendidas e, após os procedimentos de praxe, o menor foi liberado e entregue ao seu responsável legal.

