Menor Ã© detido com motocicleta produto de furto no bairro Aracy II

CrÃ©dito: SCA

Um adolescente de 17 anos foi detido na tarde desta segunda-feira, 23, após ser flagrado com uma motocicleta produto de furto na Rua Nelson Orlandi, no bairro Aracy II

De acordo com informações, a equipe do Canil da Guarda Municipal realizava patrulhamento pelo bairro quando avistou três indivíduos ao lado de uma motocicleta. Os agentes suspeitaram da situação ao notarem que a placa do veículo estava ilegível, motivando a abordagem.

Ao perceberem que seriam abordados, dois indivíduos fugiram do local. Já o adolescente, que se apresentou como proprietário da moto, permaneceu e foi abordado.

Em consulta, a placa ostentada na motocicleta indicava outro veículo, uma Sundown preta. No entanto, ao verificar o número do chassi, foi constatado que a moto se tratava de uma Honda CG 125 azul, produto de furto.

Questionado, o menor alegou que havia comprado a motocicleta no dia anterior pelo valor de R$ 1.500, afirmando não saber da procedência ilícita.

Diante dos fatos, o adolescente foi conduzido ao CPJ de São Carlos junto com a motocicleta. O veículo foi apreendido para perícia técnica, e o menor acabou sendo liberado para um responsável.

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