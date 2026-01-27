Menor é apreendido pela Força Patrulha em cumprimento de mandado judicial em São Carlos

Crédito: SCA

Um adolescente de 15 anos foi apreendido pela equipe do Comando Força Patrulha da Polícia Militar no início da tarde desta terça-feira (27), em São Carlos, durante o cumprimento de um mandado judicial.

De acordo com as informações, os policiais já tinham conhecimento da existência de um mandado de busca e apreensão expedido contra o menor e se deslocaram até a residência dele, no bairro Vila Prado.

No local, o adolescente foi encontrado no interior do imóvel e apreendido sem resistência. Em seguida, ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde foram realizados os procedimentos de praxe.

Após os trâmites legais, o menor foi encaminhado à Fundação Casa, onde permaneceu à disposição da Justiça para o cumprimento do mandado judicial.

Leia Também