quinta, 15 de janeiro de 2026
Segurança

Menor com mandado de busca e apreensão é detido no Jardim Real

15 Jan 2026 - 21h53Por Jessica Carvalho R
Um adolescente de 17 anos foi detido na noite desta quinta-feira (15) no bairro Jardim Real, durante patrulhamento da Força Tática da Polícia Militar.

A abordagem aconteceu no cruzamento da rua Hermínio Chiari com a rua Pascoal Meca, área já conhecida pelas equipes policiais devido a registros de ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas. Durante o patrulhamento preventivo, os policiais avistaram o menor e decidiram realizar a abordagem.

Na revista pessoal, nada de ilícito foi localizado. Entretanto, ao efetuarem a consulta dos dados do adolescente, os policiais constataram a existência de um mandado de busca e apreensão em aberto contra ele.

Diante da situação, o menor foi detido e encaminhado ao Plantão Policial, onde a ocorrência foi registrada. Em seguida, ele foi recolhido e encaminhado à Fundação Casa, permanecendo à disposição da Justiça.

 

