Médica da Santa Casa registra BO após ser ameaçada por paciente

Santa Casa de São Carlos - Crédito: divulgação

Uma médica de 34 anos registrou boletim de ocorrência por ameaça após um desentendimento com um paciente dentro da Santa Casa, em São Carlos , na manhã do último sábado (18).

De acordo com o relato, a profissional havia acabado de assumir o plantão na área de cirurgia geral quando foi abordada por um homem de 51 anos, que entrou no consultório questionando quem estava responsável pelo atendimento. Após ser informada, o paciente teria elevado o tom de voz e feito declarações consideradas hostis, afirmando que retornaria caso não fosse atendido.

Pouco tempo depois, o homem voltou ao local apontando o celular na direção da médica, como se fosse fotografar ou filmar. A profissional pediu que sua imagem não fosse registrada, mas o paciente insistiu. Ao ser advertido de que o caso poderia ser levado à Justiça, ele teria respondido com uma frase de teor ameaçador.

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