Máquinas caça-níqueis são apreendidas em bar de São Carlos

Crédito: SCA

No final da manhã desta quarta-feira (29), equipes de policiamento realizaram uma vistoria em um estabelecimento comercial que funciona como bar, em São Carlos.

Durante a fiscalização, o proprietário do bar, um homem de 55 anos, relatou aos policiais que no local havia quatro máquinas de jogos de azar, que estariam desligadas no momento da vistoria. As equipes localizaram os equipamentos no interior do comércio e acionaram a perícia técnica.

Após os procedimentos periciais, as máquinas de jogos de azar foram apreendidas e encaminhadas à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos. O proprietário do estabelecimento também foi conduzido até a unidade policial, onde o caso foi apresentado à autoridade da Polícia Civil.

Após prestar esclarecimentos, o proprietário foi ouvido e liberado, enquanto os equipamentos permaneceram apreendidos para as medidas cabíveis.

