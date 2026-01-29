Mais um BO é registrado contra revenda de veículos em São Carlos

Revenda veículos - Crédito: Agência Brasil

Um boletim de ocorrência foi registrado na Central de Polícia Judiciária de São Carlos envolvendo uma negociação realizada em uma revenda de veículos da cidade. O caso ocorreu na Mineiro Multimarcas, localizada na Rua Miguel Petroni, no Jardim Bandeirantes, e foi comunicado à Polícia Civil.

De acordo com o registro policial, o cliente compareceu à revenda interessado na compra de um veículo VW/Crossfox, ano 2010/2011. Durante a negociação, foi feito um acordo verbal no qual parte do pagamento seria realizada por meio da entrega de uma motocicleta, além do compromisso de retorno posterior para a complementação do valor em dinheiro. Após o pagamento total, o recibo de compra e venda do automóvel seria entregue pela revenda.

No entanto, segundo o boletim, o acordo não teria sido cumprido conforme o combinado. O cliente informou que não recebeu o documento de transferência do veículo e, posteriormente, tomou conhecimento de que o automóvel possuía débitos e pendências administrativas vinculadas a antigo proprietário, informação que não teria sido repassada no momento da negociação.

Em razão dessas pendências, o comprador afirma que não consegue regularizar a documentação nem efetuar a transferência de propriedade do veículo junto aos órgãos competentes.

O caso foi encaminhado para outra unidade policial para continuidade da apuração.

