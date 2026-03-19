Presos deixando sistema penitenciÃ¡rio - CrÃ©dito: Akira Onuma / Susipe / AgÃªncia ParÃ¡ Fonte: AgÃªncia Senado

Mais de 600 presos de penitenciárias de Itirapina na região de São Carlos foram beneficiados pela última saída temporária.

De acordo com o comunicado, 296 reeducandos deixaram as unidades prisionais em Itirapina, enquanto outros 318 foram beneficiados em Araraquara. O período da saída temporária teve início no dia 17 de março de 2026 e segue até o dia 23 de março de 2026.

A SAP destacou que a concessão do benefício é de responsabilidade do Poder Judiciário, conforme previsto na Lei de Execução Penal. No Estado de São Paulo, as datas são regulamentadas pela Portaria DEECRIM 02/2019 e suas complementações. O preso que não retornar na data determinada perde o direito ao benefício do semiaberto.

Ainda segundo a secretaria, os números podem sofrer alterações em caso de novas decisões judiciais ao longo do período.

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