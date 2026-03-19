MÃ£e procurada pela JustiÃ§a Ã© detida com a filha de 15 anos durante trÃ¡fico

CrÃ©dito: SCA

Uma ocorrência de tráfico de drogas e captura de procurado foi registrada na noite desta quinta-feira (19), no bairro Aracy 2, em São Carlos.

A equipe do Grupo de Apoio Motorizado (GAM) da Guarda Municipal recebeu uma denúncia via CCO informando intenso comércio de entorpecentes pela Rua Luiz Olaio. Ao chegar no local, os agentes se depararam com duas mulheres próximas a um motociclista e flagraram o momento em que uma das femininas entregava algo ao condutor.



Diante da situação, foi realizada a abordagem dos três envolvidos. Com o motociclista, de 41 anos, foram localizadas duas porções de cocaína.

Já com a adolescente, de 15 anos, os guardas encontraram drogas e uma quantia em dinheiro.

Durante a averiguação, a outra mulher, de 35 anos, identificada como mãe da adolescente, teve seus dados consultados pelos sistemas Escudo São-carlense e Muralha Paulista, sendo constatado um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas.



Segundo a equipe, mãe e filha estariam atuando juntas na comercialização dos entorpecentes no local.

Os três foram conduzidos ao plantão policial de São Carlos, onde a ocorrência foi apresentada à Polícia Civil. A mulher permaneceu presa à disposição da Justiça, enquanto os demais envolvidos também ficaram à disposição das autoridades para as medidas cabíveis.

Leia TambÃ©m