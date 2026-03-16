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MÃ£e e filha ficam feridas apÃ³s queda de moto causada por buraco na via

16 Mar 2026 - 06h16Por Da redaÃ§Ã£o
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MÃ£e e filha ficam feridas apÃ³s queda de moto causada por buraco na via - CrÃ©dito: SCA CrÃ©dito: SCA

Uma queda de motocicleta deixou mãe e filha feridas na manhã deste domingo (15), na Avenida Doutor Heitor José Reali, em São Carlos. Segundo informações, as duas estavam em uma motocicleta Yamaha YBR 150 quando passaram por um buraco existente próximo à rotatória da antiga Cardinali, momento em que a condutora perdeu o controle e ambas caíram.

A mãe sofreu dor no ombro e escoriações no braço direito, próximo ao cotovelo. Já a filha, que estava na garupa, apresentou suspeita de fratura na perna direita. As vítimas receberam atendimento no local e a jovem teve a perna imobilizada, sendo encaminhada para a Santa Casa para avaliação médica. A mãe também seguiu para a unidade de saúde por meios próprios.

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