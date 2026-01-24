(16) 99963-6036
Ladrões arrombam caminhão e furtam 50kg de filé de tilápia

24 Jan 2026 - 10h53Por Da redação
Plantão Policial - Crédito: Foto: Arquivo Pessoal/São Carlos AgoraPlantão Policial - Crédito: Foto: Arquivo Pessoal/São Carlos Agora

Um furto de carga foi registrado na noite desta sexta-feira (23) no Centro de São Carlos. A ocorrência aconteceu na Rua Sete de Setembro, por volta das 18h15, e foi atendida pela Polícia Civil no Plantão Policial do município.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima havia estacionado um caminhão em via pública para realizar uma entrega. Cerca de 15 minutos após deixar o veículo, ao retornar, constatou que o cadeado lateral direito do baú havia sido arrombado.

Do interior do caminhão foram furtados aproximadamente 50 quilos de filé de peixe tilápia, acondicionados em dez caixas de isopor, cada uma contendo cerca de cinco quilos do produto. A carga não foi recuperada até o momento.

O autor do crime não foi identificado e ninguém foi preso. O caso foi registrado como furto qualificado em interior de veículo e será investigado pela Polícia Civil.

