Suspeito destrÃ³i cÃ¢meras e furta TVs e frigobares em prÃ©dio no Centro

Um furto foi registrado na noite da última sexta-feira (20), por volta das 20h40, em um prédio localizado na Rua Princesa Isabel, na região central de São Carlos, nas proximidades da Santa Casa.

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito invadiu o imóvel após acessar o portão basculante. Antes de entrar, ele danificou as câmeras de segurança do local, o que levanta a suspeita de que já conhecia a rotina do prédio.

Ainda conforme o relato, o indivíduo vestia roupas claras, utilizava máscara e um chapéu de palha, e carregava uma mala no momento da ação. Ele foi direto aos pontos onde estavam armazenados os objetos e furtou quatro televisores e três frigobares, fugindo em um veículo modelo Meriva.

A vítima, de 45 anos, informou que o suspeito aparentava saber inclusive onde estavam guardadas as chaves dos cômodos, o que reforça a hipótese de familiaridade com o local.

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