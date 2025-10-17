(16) 99963-6036
sexta, 17 de outubro de 2025
Segurança

Ladrão furta botijão de gás de residência na Vila Celina

17 Out 2025 - 09h15Por Da redação
Uma mulher de 28 anos registrou boletim de ocorrência após ter sua residência, localizada nos fundos de um imóvel na Rua Anita Stela, no bairro Vila Celina, invadida e furtada na tarde desta quinta-feira (16), em São Carlos.

Segundo informações do registro policial, a vítima saiu de casa por volta das 12h e, ao retornar às 20h40, percebeu que uma janela de um dos quartos havia sido arrombada. Por meio dela, o autor — ainda não identificado — teria entrado no imóvel e subtraído um botijão de gás de 13 kg, recém-adquirido.

A moradora informou ainda que esta foi a quarta vez que teve sua casa invadida. A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia no local, e o caso foi encaminhado ao distrito policial responsável pela área, que segue com as investigações.

