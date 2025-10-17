Ladrão furta botijão de gás de residência na Vila Celina

imagem ilustrativa -

Uma mulher de 28 anos registrou boletim de ocorrência após ter sua residência, localizada nos fundos de um imóvel na Rua Anita Stela, no bairro Vila Celina, invadida e furtada na tarde desta quinta-feira (16), em São Carlos.

Segundo informações do registro policial, a vítima saiu de casa por volta das 12h e, ao retornar às 20h40, percebeu que uma janela de um dos quartos havia sido arrombada. Por meio dela, o autor — ainda não identificado — teria entrado no imóvel e subtraído um botijão de gás de 13 kg, recém-adquirido.

A moradora informou ainda que esta foi a quarta vez que teve sua casa invadida. A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia no local, e o caso foi encaminhado ao distrito policial responsável pela área, que segue com as investigações.

