Ladrão é preso por populares após roubar adolescente no Jardim Cruzeiro do Sul

Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Um ladrão de 32 anos foi preso em flagrante por roubo no fim da tarde desta quinta-feira (22), após ser contido pelos populares no Jardim Cruzeiro do Sul, em São Carlos.

Segundo as informações apuradas, o assalto ocorreu na Rua Dr. Elizário Fernandes Araújo, ao lado de uma escola. A vítima, uma adolescente de 17, estava na casa dos avós e havia ido até um ponto de ônibus para retornar à sua residência.

Como o coletivo não passou, ela decidiu voltar quando acabou sendo abordada pelo criminoso armado com uma garrafa de vidro quebrada. Na sequência ele anunciou o assalto e fugiu em direção á Avenida Morumbi levando celular, a bolsa da jovem além de uma quantia em dinheiro.

Nas proximidades do local há uma quadra esportiva, onde vários jovens jogavam futebol e perceberam a adolescente chorando em estado de choque. Ao ouvirem o relato do crime e a direção tomada pelo bandido, os jovens saíram em perseguição e conseguiram detê-lo no pátio de um posto de combustíveis até a chegada da Polícia Militar.

Durante a abordagem, os policiais militares encontraram com o ladrão o celular da vítima e cerca de R$ 100 em dinheiro. A bolsa foi localizada posteriormente, após o próprio autor informar que a havia descartado em um terreno próximo.

Diante dos fatos o criminoso com passagens por roubo e receptação, foi levado para o Plantão Policial onde o delegado registrou um boletim de ocorrência. Em seguida, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos.

