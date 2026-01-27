(16) 99963-6036
terça, 27 de janeiro de 2026
Flagrante

Ladrão é preso após furtar fiação elétrica da CPFL no Jardim Nova São Carlos

Criminoso foi detido por funcionários da empresa com fios furtados

27 Jan 2026 - 00h09Por Flávio Fernandes
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Ladrão é preso após furtar fiação elétrica da CPFL no Jardim Nova São Carlos - Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Um ladrão de 29 anos foi preso pela Polícia Militar após ser flagrado furtando fiação elétrica pertencente à CPFL na noite desta segunda-feira (26), no bairro Jardim Nova São Carlos, em São Carlos.

Segundo informações a PM foi acionada após funcionários da concessionária deterem o criminoso no local do crime, na Rua Raimundo Corrêa. Com ele, foi encontrada uma grande quantidade de fios elétricos, que estavam armazenados no interior de uma caminhonete da própria empresa.

Ainda de acordo com os funcionários, a unidade da CPFL já havia sido alvo de um furto semelhante na madrugada do dia anterior, o que levantou a suspeita de que o bandido possa estar envolvido em ocorrências anteriores. Na sequência o ladrão, foi levado para o Plantão Policial.

Diante dos fatos o delegado, registrou um boletim de ocorrência por furto. Em seguida, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos.

 

Leia Também

Força Tática prende jovem com grande quantidade de drogas no Centro de São Carlos
Tráfico23h24 - 26 Jan 2026

Força Tática prende jovem com grande quantidade de drogas no Centro de São Carlos

Colisão entre Corolla e Prisma é registrada em frente à rodoviária
Segurança16h16 - 26 Jan 2026

Colisão entre Corolla e Prisma é registrada em frente à rodoviária

Guarda Municipal prende homem por furto em comércio no Centro
Segurança14h58 - 26 Jan 2026

Guarda Municipal prende homem por furto em comércio no Centro

Veículo é localizado abandonado em área de mata no Antenor Garcia
Segurança14h38 - 26 Jan 2026

Veículo é localizado abandonado em área de mata no Antenor Garcia

Morador de Ibaté morre após colisão entre caminhões no Triângulo Mineiro
Segurança14h29 - 26 Jan 2026

Morador de Ibaté morre após colisão entre caminhões no Triângulo Mineiro

Últimas Notícias