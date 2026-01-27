Ladrão é preso após furtar fiação elétrica da CPFL no Jardim Nova São Carlos

Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Um ladrão de 29 anos foi preso pela Polícia Militar após ser flagrado furtando fiação elétrica pertencente à CPFL na noite desta segunda-feira (26), no bairro Jardim Nova São Carlos, em São Carlos.

Segundo informações a PM foi acionada após funcionários da concessionária deterem o criminoso no local do crime, na Rua Raimundo Corrêa. Com ele, foi encontrada uma grande quantidade de fios elétricos, que estavam armazenados no interior de uma caminhonete da própria empresa.

Ainda de acordo com os funcionários, a unidade da CPFL já havia sido alvo de um furto semelhante na madrugada do dia anterior, o que levantou a suspeita de que o bandido possa estar envolvido em ocorrências anteriores. Na sequência o ladrão, foi levado para o Plantão Policial.

Diante dos fatos o delegado, registrou um boletim de ocorrência por furto. Em seguida, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos.

Leia Também