Jovem tem cílios postiços arrancados durante briga no Santa Mônica

Na tarde de domingo (21), uma briga entre duas mulheres de 23 e 35 anos terminou em registro de ocorrência policial em São Carlos. O caso aconteceu por volta das 17h, no Parque Santa Mônica.
Segundo informações do boletim de ocorrência, a mulher de 35 anos foi até a frente da residência da jovem de 23 anos e passou a gritar e ligar insistentemente em seu celular. A confusão evoluiu para agressões físicas, que teriam durado cerca de 10 a 15 minutos, até que o namorado da mais nova conseguiu separar as duas.
Durante o confronto, a mulher de 23 anos sofreu arranhões no rosto, ombro e peito, além de apresentar o cotovelo ralado. Ela também relatou que teve os cílios postiços arrancados. Já a mulher de 35 anos deixou o local após a briga.
O registro policial aponta ainda que a discussão teria sido motivada por questões de relacionamento, já que a mais velha é ex-companheira do atual namorado da jovem.