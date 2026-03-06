(16) 99963-6036
sexta, 06 de marÃ§o de 2026
Jovem procurado por roubo Ã© preso pela GCM em unidade de saÃºde no Jardim Zavaglia

Suspeito tinha um mandado de prisÃ£o em seu desfavor e foi detido apÃ³s causar tumulto

06 Mar 2026 - 11h28Por FlÃ¡vio Fernandes
Jovem procurado por roubo Ã© preso pela GCM em unidade de saÃºde no Jardim Zavaglia - CrÃ©dito: Foto: ReproduÃ§Ã£o CrÃ©dito: Foto: ReproduÃ§Ã£o

Um jovem de 24 anos, procurado por roubo foi preso pela Guarda Municipal na USF (Unidade de Saúde da Família) na manhã desta sexta-feira (6), no Jardim Zavaglia, em São Carlos. 

Segundo informações, o fugitivo da Justiça estava alterado dentro da unidade, causando preocupação entre os presentes. Ao chegarem no local, os guardas municipais fizeram a abordagem e constataram no sistema nos sistemas de segurança Escudo Sancarlense e Muralha Paulista que havia um mandado de prisão em seu desfavor. 

O jovem então foi levado para o Plantão Policial, onde o delegado fez os procedimentos e em seguida o encaminhou para o Centro de Triagem de São Carlos. 

