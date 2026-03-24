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Jovem procurada por furto Ã© presa pela PM apÃ³s denÃºncia no Abdelnur

Suspeita tinha mandado de prisÃ£o em seu desfavor e foi localizada pelos policiais militares em uma residÃªncia

24 Mar 2026 - 01h59Por FlÃ¡vio Fernandes
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Jovem procurada por furto Ã© presa pela PM apÃ³s denÃºncia no Abdelnur - CrÃ©dito: Foto: Maycon Maximino/SÃ£o Carlos Agora CrÃ©dito: Foto: Maycon Maximino/SÃ£o Carlos Agora

Uma jovem de 28 anos, procurada por furto foi presa pela Polícia Militar na noite desta segunda-feira (23), no bairro Residencial Eduardo Abdelnur, em São Carlos. 

Segundo relatório policial, a PM foi acionada na Rua Armando Biason após denúncia indicando que a suspeita com mandado de prisão, estava em uma residência. A equipe, se deslocou até o local e realizou a abordagem. 

Durante consulta aos sistemas, foi constatado que havia um mandado de prisão em seu desfavor. Na sequência, ela foi levada ao Plantão Policial.

Diante dos fatos o delegado formalizou os procedimentos e em seguida, ela foi encaminhada para o Centro de Triagem.

 

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