Jovem Ã© preso por trÃ¡fico de drogas apÃ³s abordagem da GCM em IbatÃ©

Durante patrulhamento de rotina pelo bairro Cruzado, em Ibaté, a Guarda Civil Municipal abordou um jovem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na região.

De acordo com informações da corporação, o indivíduo estava em uma bicicleta, nas proximidades da praça do PSF, quando, ao perceber a aproximação da viatura, deixou o local rapidamente, levantando suspeitas.

Na abordagem, os agentes encontraram com o jovem a quantia de R$ 171 em dinheiro e R$ 5 em moedas. Questionado sobre a origem do valor, ele confessou que o montante era proveniente do tráfico de entorpecentes.

Em uma varredura realizada nas imediações onde o suspeito estava, na praça, os guardas localizaram uma sacola preta contendo diversas substâncias análogas a drogas. O indivíduo, no entanto, negou ser o proprietário da sacola.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao jovem, que foi encaminhado à Delegacia de Polícia de São Carlos, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Foram apreendidos: 30 porções de maconha, 7 porções de cocaína, 25 pedras de crack, 4 porções de skank e 2 porções de haxixe, além de R$ 171 em dinheiro e R$ 5 em moedas

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