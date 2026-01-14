(16) 99963-6036
quarta, 14 de janeiro de 2026
Centro

Jovem é detido acusado de tentar furtar moto na rua Marechal Deodoro

14 Jan 2026 - 11h14Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Viatura Polícia Militar - Viatura Polícia Militar -

Uma tentativa de furto de motocicleta foi registrada na tarde desta terça-feira (13), no Centro de São Carlos. A ocorrência aconteceu por volta das 15h39, na Rua Marechal Deodoro, em frente a um estabelecimento comercial.

De acordo com o boletim de ocorrência, um homem de 24 anos tentou furtar uma motocicleta que estava estacionada em via pública. O suspeito teria cortado os fios do veículo para tentar realizar ligação direta, mas não conseguiu dar partida. Em seguida, montou na motocicleta e passou a empurrá-la desligada por aproximadamente dois quarteirões.

A Polícia Militar foi acionada via COPOM e compareceu ao local, realizando a abordagem do suspeito. Dois policiais, de 42 e 35 anos, atenderam a ocorrência. O proprietário da motocicleta, um homem de 30 anos, também foi identificado e acompanhou os procedimentos.

O veículo, uma motocicleta Honda CG 125 Fan, de cor preta, ano 2007, não chegou a ser levado e permaneceu no local para realização de perícia técnica, acionada para apurar os danos, principalmente os fios cortados. Não houve vítimas.

O caso foi registrado como tentativa de furto de veículo na Polícia Civil de São Carlos e será investigado.

Leia Também

DISE prende mulher por tráfico de drogas no Jardim Botafogo
Segurança12h48 - 14 Jan 2026

DISE prende mulher por tráfico de drogas no Jardim Botafogo

Moto produto de furto é localizada em terreno no Residencial Eduardo Abdelnur
Segurança12h40 - 14 Jan 2026

Moto produto de furto é localizada em terreno no Residencial Eduardo Abdelnur

Engavetamento entre três veículos é registrado na Rodovia Washington Luís
Segurança09h25 - 14 Jan 2026

Engavetamento entre três veículos é registrado na Rodovia Washington Luís

Dupla armada rouba moto próximo da ponte de madeira no Cidade Aracy
Segurança08h52 - 14 Jan 2026

Dupla armada rouba moto próximo da ponte de madeira no Cidade Aracy

Golpe no WhatsApp: homem de 48 anos perde mais de R$ 2 mil
São Carlos 08h47 - 14 Jan 2026

Golpe no WhatsApp: homem de 48 anos perde mais de R$ 2 mil

Últimas Notícias