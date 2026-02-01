Jovem denuncia perseguição e ameaças psicológicas da própria mãe em São Carlos

abaloemocional - Crédito: Imagem arquivo ilustrativo

Uma jovem registrou um boletim de ocorrência nesta sexta-feira (31) relatando estar sendo vítima de perseguição, ameaças veladas e pressão psicológica por parte da própria mãe, em São Carlos.

A jovem informou que não mantém contato com a mãe mesmo após sair de casa. Mesmo assim, segundo o relato, a mulher continua enviando mensagens com conteúdo intimidatório, além de realizar perseguições virtuais (“stalking”) contra a vítima e seu namorado.

Ainda conforme o boletim, a situação se agravou quando a mãe teria passado a envolver familiares do namorado, afirmando que descobriu onde eles moram e utilizando essa informação como forma de intimidação, causando medo e abalo emocional à vítima.

No depoimento, a jovem também relatou que sofreu agressões e ameaças graves durante a adolescência, o que teria resultado em seu acolhimento institucional por um período, temendo, à época, pela própria vida. Ela afirmou ainda que conhece o histórico de comportamento da mãe e teme que novas atitudes possam ser tomadas.

