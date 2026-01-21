Jovem de 19 anos é preso por tráfico de drogas no Jardim Gonzaga

Crédito: SCA

Um jovem de 19 anos foi preso por tráfico de entorpecentes na manhã desta quarta-feira (21), no bairro Jardim Gonzaga, em São Carlos. A ocorrência foi registrada por equipes da Polícia Militar do 38º Batalhão do Interior (BPM/I), durante patrulhamento em um ponto já conhecido pela venda de drogas.

De acordo com a PM, os policiais realizavam ronda pela Avenida Dr. Álvaro Câmara quando avistaram dois indivíduos em atitude suspeita. Ao notarem a aproximação da viatura, ambos fugiram correndo pelos telhados de residências da região. Com o apoio de outras equipes, foi montado um cerco policial, e um dos suspeitos acabou abordado na Rua Geraldo Bretas.

Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o jovem. No entanto, os policiais localizaram uma bolsa que havia sido arremessada sobre os telhados durante a fuga. Dentro dela foram encontrados 125 pinos de cocaína, 13 comprimidos de droga sintética conhecida como “balinha”, uma porção de skank, uma porção de dry, além de R$ 242 em dinheiro, uma máquina de cartão, uma caderneta de anotações e uma caneta.

Diante dos fatos, o suspeito foi informado de seus direitos constitucionais e encaminhado ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ). O delegado de plantão registrou o Boletim de Ocorrência por tráfico de entorpecentes, e o jovem permaneceu à disposição da Justiça.

