Incêndio atinge veículo em garagem de residência no bairro Redenção

Crédito: Lourival Izaque

Moradores de uma casa localizada na rua Desembargador Júlio de Faria, no bairro Redenção, passaram por um grande susto no final da noite deste domingo (18). Um veículo que estava na garagem da residência pegou fogo, assustando a família.

Segundo informações apuradas, as chamas foram percebidas pelos próprios moradores, que agiram rapidamente e conseguiram controlar o incêndio antes da chegada do Corpo de Bombeiros. Apesar do incidente, ninguém ficou ferido.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas e deverão ser apuradas. O fogo causou danos ao veículo, mas não houve registro de prejuízos maiores à residência.

