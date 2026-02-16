(16) 99963-6036
segunda, 16 de fevereiro de 2026
Segurança

Incêndio atinge imóvel utilizado por moradores de rua na região da Santa Casa

16 Fev 2026 - 06h24Por Da redação
Crédito: SCA

Um incêndio mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na noite deste domingo (15), na Rua Dona Maria Jacinta, nº 260, no Jardim Paraíso, nas proximidades da Santa Casa.

De acordo com as informações apuradas no local, o imóvel é uma construção antiga e estaria sendo ocupada por moradores em situação de rua. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, a residência possuía grande quantidade de materiais acumulados em seu interior, o que pode ter contribuído para que as chamas se alastrassem rapidamente.

O fogo teria começado por motivos ainda desconhecidos e rapidamente tomou conta de toda a casa. O telhado, antigo e com estrutura seca, facilitou a propagação das chamas, fazendo com que o incêndio se espalhasse por todo o imóvel.

Apesar da intensidade do fogo, não havia moradores dentro da residência no momento do ocorrido e ninguém ficou ferido.

As equipes do Corpo de Bombeiros conseguiram controlar e extinguir o incêndio. As causas serão apuradas.

