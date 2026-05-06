Idoso fica ferido após ser atropelado próximo à Santa Casa

Crédito: SCA

Um atropelamento foi registrado na manhã desta quarta-feira (6), nas proximidades da Santa Casa de São Carlos.

De acordo com as informações, um pedestre de 75 anos foi atingido por um veículo Nissan Kicks. A condutora seguia pela rua XV de Novembro e, ao acessar a rua Paulino Botelho de Abreu Sampaio, não percebeu o idoso que atravessava a via, ocorrendo o atropelamento.

Com o impacto, a vítima colidiu contra o carro e caiu ao solo. Ele sofreu um trauma na face, sendo considerado ferimento leve.

O idoso foi socorrido por uma equipe do SAMU e encaminhado à Santa Casa, onde recebeu atendimento médico. As causas do acidente serão apuradas.

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