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quarta, 06 de maio de 2026
Segurança

Colisão frontal entre veículos deixa criança ferida no Jardim Beatriz

06 Mai 2026 - 07h52Por Da redação
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Colisão frontal entre veículos deixa criança ferida no Jardim Beatriz - Crédito: SCA Crédito: SCA

Uma colisão entre dois veículos foi registrada na manhã desta quarta-feira (6), na rua Hermínio Bernasconi, no bairro Jardim Beatriz.

De acordo com o relato de um dos condutores, o sol teria ofuscado sua visão, o que ocasionou a batida frontal entre uma VW Saveiro e um Fiat Palio.

Uma criança de 7 anos, que estava na Saveiro, sofreu um ferimento no supercílio. O SAMU foi acionado e prestou os primeiros atendimentos no local, porém o responsável recusou o encaminhamento ao hospital, já que se tratava de uma lesão considerada superficial.

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