segunda, 19 de janeiro de 2026
Segurança

Idoso é encontrado morto em residência na Vila Isabel

19 Jan 2026 - 08h28Por Da redação
Movimentação no local - Crédito: SCAMovimentação no local - Crédito: SCA

Na manhã desta segunda-feira (19), um idoso de 68 anos foi encontrado morto dentro de sua residência por familiares. A vítima estava caída ao solo em um quartinho do imóvel.

Diante da situação, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado. No local, a equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) constatou que o idoso já apresentava rigidez cadavérica, indicando que o óbito havia ocorrido há algumas horas.

A Polícia Militar foi acionada e compareceu à residência, isolando a área até a chegada da perícia técnica, que realizou os procedimentos necessários para o registro da ocorrência. Após a avaliação inicial, o médico responsável autorizou o encaminhamento do corpo ao Instituto Médico Legal (IML), onde exames irão apontar a causa da morte.

