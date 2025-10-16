Idoso cai em golpe de falso empréstimo consignado em São Carlos

Pix - Crédito: Agência Brasil

Um idoso de 69 anos foi vítima de estelionato em São Carlos após cair em um golpe de falso crédito consignado. O caso ocorreu no último dia 7 de outubro e foi registrado no Plantão Policial nesta quarta-feira (15).

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima recebeu uma mensagem por aplicativo de mensagens com a logomarca de um banco conhecido, informando sobre a possibilidade de quitar um empréstimo consignado. Acreditando se tratar de um contato oficial, o homem enviou documentos pessoais, realizou reconhecimento facial e seguiu as orientações passadas pelos golpistas.

Durante o processo, valores foram creditados na conta da vítima e, em seguida, transferidos a terceiros sob a promessa de quitação da dívida. Foram realizadas quatro transações via Pix e boleto bancário, totalizando aproximadamente R$ 16 mil, com beneficiários identificados como pessoas físicas e jurídicas.

Após perceber o golpe, o idoso procurou a Polícia Civil e apresentou os comprovantes das transferências. O caso foi encaminhado para investigação e a vítima foi orientada sobre os procedimentos legais cabíveis.

