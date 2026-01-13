Idosa morre após queda dentro de residência

Pronto Socorro Santa Casa - Crédito: Divulgação

Uma idosa de 77 anos morreu na manhã desta segunda-feira (12), na Santa Casa de São Carlos, após complicações decorrentes de uma queda sofrida dentro da própria residência, em Ibaté.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, a vítima caiu da própria altura no último dia 7 de janeiro, o que resultou em uma fratura no fêmur. Ela foi socorrida e encaminhada à Santa Casa, onde permaneceu internada.

Durante o período de internação, a idosa passou por procedimento cirúrgico, porém apresentou piora no quadro clínico. O óbito foi constatado por volta das 8h30 desta segunda-feira.

Leia Também