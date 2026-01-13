(16) 99963-6036
terça, 13 de janeiro de 2026
Segurança

Idosa morre após queda dentro de residência

13 Jan 2026 - 08h22Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Pronto Socorro Santa Casa - Crédito: DivulgaçãoPronto Socorro Santa Casa - Crédito: Divulgação

Uma idosa de 77 anos morreu na manhã desta segunda-feira (12), na Santa Casa de São Carlos, após complicações decorrentes de uma queda sofrida dentro da própria residência, em Ibaté.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, a vítima caiu da própria altura no último dia 7 de janeiro, o que resultou em uma fratura no fêmur. Ela foi socorrida e encaminhada à Santa Casa, onde permaneceu internada.

Durante o período de internação, a idosa passou por procedimento cirúrgico, porém apresentou piora no quadro clínico. O óbito foi constatado por volta das 8h30 desta segunda-feira.

Leia Também

Homem é preso após agredir esposa no Assentamento Nova São Carlos
Segurança08h40 - 13 Jan 2026

Homem é preso após agredir esposa no Assentamento Nova São Carlos

Colisão entre carro e moto deixa jovem ferido no Jardim Pacaembu
Segurança08h29 - 13 Jan 2026

Colisão entre carro e moto deixa jovem ferido no Jardim Pacaembu

Caminhoneiro é abandonado em Ibaté após ter carga com 40 toneladas de açúcar roubada
Rodovia Faria Lima,08h26 - 13 Jan 2026

Caminhoneiro é abandonado em Ibaté após ter carga com 40 toneladas de açúcar roubada

Picape avança sinal de pare e causa acidente no Centro
Segurança07h12 - 13 Jan 2026

Picape avança sinal de pare e causa acidente no Centro

Gol é furtado nas proximidades da Estação nesta segunda-feira
Segurança18h02 - 12 Jan 2026

Gol é furtado nas proximidades da Estação nesta segunda-feira

Últimas Notícias