Idosa de 84 anos é atropelada por motocicleta na Vila Costa do Sol

Crédito: SCA

Uma idosa de 84 anos ficou ferida após ser atropelada por uma motocicleta no início da tarde desta terça-feira (3), no bairro Vila Costa do Sol. O acidente ocorreu na Rua Luiz Martins Rodrigues.

Segundo informações apuradas no local, o motociclista seguia no sentido centro–bairro quando a pedestre já havia atravessado a via e parado do outro lado da rua. Ainda de acordo com o condutor da moto, a idosa teria retornado repentinamente em direção à sua residência, sem perceber a aproximação da motocicleta, momento em que aconteceu o atropelamento.

Com o impacto, ambos caíram ao solo. O motociclista sofreu escoriações leves e optou por não receber atendimento médico. Já a idosa foi socorrida pela equipe da Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros, encaminhada à Santa Casa de São Carlos, onde permaneceu sob cuidados médicos.

Leia Também