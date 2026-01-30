Homicídios e latrocínios crescem, enquanto roubos e furtos apresentam queda em 2025

Policiais durante operação em São Carlos - Crédito: arquivo

Dados da SSP/SP.

O comparativo dos indicadores criminais de São Carlos entre 2025 e 2024 revela um cenário de contrastes. Enquanto crimes contra a vida registraram aumento, a maioria dos crimes patrimoniais apresentou queda significativa ao longo de 2025. Os números foram divulgados nesta sexta-feira (30) pela Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP/SP).

Os homicídios dolosos passaram de 14 casos em 2024 para 15 em 2025, o que representa um aumento de 7,1%. Já o latrocínio teve crescimento expressivo: foram quatro ocorrências em 2025, contra nenhum registro no ano anterior, caracterizando um aumento absoluto desse tipo de crime no município.

Nos crimes sexuais, houve redução no total de registros. O número total de estupros caiu de 80 em 2024 para 72 em 2025, uma queda de 10%. Dentro desse indicador, entretanto, os dados mostram comportamentos distintos. Os casos de estupro cresceram de 16 para 27 ocorrências, representando um aumento de 68,8%. Em contrapartida, o estupro de vulnerável apresentou redução significativa, passando de 64 para 45 registros, uma queda de 29,7%.

Os crimes patrimoniais apresentaram retração em todos os indicadores analisados. O roubo em geral caiu de 290 casos em 2024 para 218 em 2025, o que corresponde a uma redução de 24,8%. O roubo de veículo teve queda ainda mais acentuada, passando de 56 para 26 ocorrências, uma diminuição de 53,6%. Já o roubo de carga recuou de seis para dois casos, representando uma queda de 66,7%.

No caso dos furtos, os furtos em geral diminuíram de 3.172 registros em 2024 para 2.912 em 2025, uma redução de 8,2%. O furto de veículo também apresentou queda, passando de 453 para 366 ocorrências, o que equivale a uma diminuição de 19,2%.

O levantamento mostra que, apesar do aumento nos crimes mais graves contra a vida, São Carlos registrou melhora consistente nos índices de roubos e furtos em 2025, indicando uma mudança no perfil da criminalidade na cidade.

