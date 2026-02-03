(16) 99963-6036
terça, 03 de fevereiro de 2026
Segurança

Homens se passam por funcionários de empresa e são presos por furto de cabos em São Carlos

03 Fev 2026 - 15h41Por Da redação
Homens se passam por funcionários de empresa e são presos por furto de cabos em São Carlos - Crédito: SCA Crédito: SCA

Dois homens, de 45 e 35 anos, foram detidos no final da manhã desta terça-feira (3) após serem flagrados praticando furto de cabos de telefonia na Avenida Giacomo Nuti, no Parque Industrial, em São Carlos.

A equipe de policiamento foi acionada após denúncia de que indivíduos estariam sobre uma escada retirando cabos dos postes. Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais surpreenderam os suspeitos em plena prática criminosa.

Para tentar enganar a população e evitar suspeitas, os indivíduos utilizavam coletes e capacetes de segurança, com o objetivo de se passar por funcionários de uma empresa prestadora de serviços. Durante a abordagem, foi constatado que eles já haviam retirado cerca de 75 metros de cabos, que estavam armazenados no interior de um veículo utilizado na ação.

Questionados pelos policiais, os homens alegaram que os cabos estariam soltos e que resolveram retirá-los dos postes. No entanto, diante da situação de flagrante, ambos receberam voz de prisão.

Os detidos foram conduzidos ao CPJ de São Carlos. O veículo utilizado na prática do crime também foi apreendido e encaminhado ao pátio municipal. As escadas, ferramentas, cabos e demais objetos usados na ação criminosa foram apreendidos e apresentados à autoridade policial. Os suspeitos permaneceram à disposição da Justiça.

