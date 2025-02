Homem vai procurar ajuda após pneu furar e acaba sendo atropelado

Compartilhar no facebook

Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 37 anos ficou gravemente ferido após ser atropelado nesta noite de sábado (08), na SP-215, ao lado da Mapfre.

De acordo com informações, a vítima transitava com sua família em um veículo, pela rodovia, quando o pneu furou e eles pararam no acostamento.

Como o carro estava sem estepe, a vítima resolveu procurar ajuda à pé, mas quando tentou atravessar a pista, foi atingido por uma van, que saía da alça de acesso da Rodovia Washington Luiz e entrava na SP-215.

O motorista da van não parou para prestar socorro e a vítima foi atingida no rosto e arremessada ao canteiro lateral, sendo socorrida pelo SAMU, em estado grave, e encaminhada à Santa Casa.

