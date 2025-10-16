Homem sofre parada cardiorrespiratória em praça na Vila Prado

Crédito: Maycon Maximino

Um homem sofreu uma parada cardiorrespiratória na manhã desta quinta-feira (16) enquanto estava sentado em um banco de uma praça localizada entre a avenida Sallum e a rua Miguel Damha, na Vila Prado, em São Carlos.

De acordo com informações de testemunhas, o homem estava sentado quando, de repente, caiu desacordado. A Unidade de Suporte Básico (USB) do Samu foi acionada e realizou os primeiros atendimentos. Em seguida, a Unidade de Suporte Avançado (UTI) chegou ao local, e a equipe médica iniciou os procedimentos de reanimação.

A vítima foi encaminhada à UPA da Vila Prado. O estado de saúde e a identidade do homem ainda não foram confirmados.

Leia Também