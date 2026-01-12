Homem sofre grande prejuízo após ser vítima de golpe na internet

Golpe celular - Crédito: Freepik

Um homem de 58 anos procurou o plantão da Polícia Civil de São Carlos na noite desta sexta-feira (9) após ser vítima de estelionato praticado pela internet. O caso foi registrado como crime consumado.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima realizava uma pesquisa em sites especializados na venda de peças automotivas quando encontrou o item de seu interesse em uma plataforma online. Após efetuar o pedido, realizou o pagamento via PIX no valor de R$ 520.

Após a confirmação do pagamento, a vítima recebeu uma ligação telefônica na qual o interlocutor se apresentou como atendente da empresa e orientou a instalação de um aplicativo no celular para acompanhar o rastreamento da peça. Logo após a instalação do aplicativo, o aparelho apresentou travamento e permaneceu com a tela escura, levantando suspeitas.

Em seguida, a esposa da vítima acessou o aplicativo bancário e constatou que valores haviam sido transferidos da conta sem autorização. Foram realizadas transferências que totalizaram aproximadamente R$ 15,9 mil, além da contratação de um empréstimo no valor de cerca de R$ 28,9 mil. Parte do dinheiro foi utilizada para pagamentos e quitação de limite bancário.

Diante dos fatos, a vítima compareceu à delegacia para registrar a ocorrência. O caso será encaminhado para investigação pela Polícia Civil.

