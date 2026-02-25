(16) 99963-6036
quarta, 25 de fevereiro de 2026
Romeu Tortorelli

Homem reage à internação e esfaqueia dois profissionais da remoção

25 Fev 2026 - 18h19Por Da redação
Movimentação no local da ocorrência - Crédito: SCAMovimentação no local da ocorrência - Crédito: SCA

Na tarde desta quarta-feira (25), dois profissionais de uma empresa de remoção ficaram feridos após serem atacados com golpes de arma branca no bairro Romeu Tortorelli, em São Carlos.

De acordo com as informações apuradas, a empresa, sediada em Águas de São Pedro, havia sido contratada para transportar um homem até uma clínica de reabilitação na cidade de Rio Claro.

Ao chegarem à residência, localizada na Rua Basílio Blanco, os profissionais foram recebidos pelo próprio homem que seria internado. No momento em que seria realizada a condução, ele abriu o portão, entrou em luta corporal com os dois e, durante a briga, sacou um canivete tipo borboleta, desferindo golpes contra ambos.

Um dos trabalhadores, de 35 anos, foi atingido no peito e na mão, sendo socorrido pelo SAMU até a Santa Casa. O outro, de 36 anos, que conduzia a ambulância, sofreu ferimento no braço e também recebeu atendimento médico.

Mesmo feridos, os profissionais conseguiram conter o agressor, que foi algemado e imobilizado em uma maca até a chegada das equipes da Guarda Municipal e da Polícia Militar. Quando as viaturas chegaram, a situação já estava controlada.

A faca utilizada na ação ficou caída na via pública e foi apreendida para perícia. O autor foi encaminhado à UPA do Santa Felícia e, posteriormente, a ocorrência foi apresentada no plantão policial de São Carlos, onde o caso será investigado pela autoridade competente.

