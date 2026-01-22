Homem quebra o braço ao fugir algemado de abordagem da GM

Guarda Municipal - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 21 anos ficou ferido na noite desta quarta-feira (21) após uma ocorrência envolvendo a Guarda Civil Municipal (GCM) no bairro Boa Vista II, em São Carlos. O caso foi registrado como auto lesão, segundo a Polícia Civil.

De acordo com o boletim de ocorrência, equipes da GCM realizavam patrulhamento no cruzamento das ruas Capitão Alves Carneiro e Natalino Mastro Francisco, área conhecida por registros de tráfico de drogas, quando perceberam o indivíduo caminhando em atitude suspeita, portando uma garrafa de bebida alcoólica vazia.

Ao notar a aproximação da viatura, o homem tentou fugir, sendo alcançado e abordado. Durante o início da abordagem, ele teria avançado contra um dos guardas municipais, tentando agredi-lo com a garrafa. O agente conseguiu se desvencilhar do objeto, entrando em luta corporal para conter o suspeito, que ainda tentou, por diversas vezes, acessar a arma de fogo do guarda, sem êxito.

Mesmo após ser algemado, o homem conseguiu se levantar e fugir novamente, correndo por cerca de seis quarteirões com as algemas, sendo perseguido pelas equipes. Em determinado momento, ele se escondeu sob um veículo, voltou a correr em direção a uma praça e acabou caindo ao solo na Rua Irineu Rios, onde foi novamente contido.

Após a nova abordagem, os guardas perceberam que o homem apresentava uma fratura no braço esquerdo. Ele foi socorrido e encaminhado à Santa Casa de São Carlos, onde permaneceu em observação para a realização de exames médicos.

