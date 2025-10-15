Motociclista que atropelou Luísa Baptista é condenado a mais de 9 anos de prisão

Triatleta Luísa Baptista defronte ao fórum criminal - Crédito: Lourival Izaque

O motociclista Nayn José Sales, 28, que no final de 2023 atropelou a triatleta Luísa Baptista na estrada vicinal Abel Terrugi, foi condenado pelo tribunal do júri a 9 anos e quatro meses de prisão em regime fechado pelo crime de tentativa de homicídio com dolo eventual, ou seja, ele assumiu o risco de causar o evento morte. Por volta das 20h30, Nayn foi escoltado pela Polícia Militar até o Centro de Triagem. A defesa deve recorrer da decisão.

Segundo os autos, por volta das 8 horas do dia 23 de dezembro de 2023, o acusado pilotava uma motocicleta Honda CG 160 Fan, placa de São Carlos, pela Estrada Municipal Abel Terrugi, no sentido do subdistrito de Água Vermelha ao subdistrito de Santa Eudóxia, em velocidade acima do permitido. Ele teria assumido o risco e colidido com a ciclista Luísa de Batista Bastos Duarte, 31 anos, que pedalava pela mesma estrada vicinal, no sentido contrário, em sua pista de rolamento e com todos os equipamentos de segurança.

A atleta realizava os últimos treinos de triatlo para as Olimpíadas de 2024. Ela sofreu cerca de 28 fraturas pelo corpo e conseguiu se restabelecer após um intenso tratamento médico, que começou ainda na estrada vicinal e terminou após mais de 100 dias de internação na capital paulista.

