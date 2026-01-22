Homem procurado por porte ilegal de arma é preso em sítio na SP-215



A abordagem foi realizada por uma equipe da Polícia Militar de São Carlos, que já tinha conhecimento de que havia um mandado de prisão em aberto contra o indivíduo. Os policiais se deslocaram até o endereço informado e abordaram o homem em sua residência.

Durante a consulta inicial, nada de ilícito foi localizado. No entanto, ao realizar a verificação completa dos dados, o mandado de prisão acabou sendo confirmado no sistema.

Após a prisão, o homem foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos e, posteriormente, recolhido ao Centro de Triagem, onde permanece à disposição da Justiça.

