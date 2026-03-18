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quinta, 19 de marÃ§o de 2026
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Homem procurado por furto Ã© preso pela RPM na Vila Prado

Suspeito tinha um mandado de prisÃ£o em seu desfavor e foi encontrado pelos policiais militares em casa

19 Mar 2026 - 01h08Por FlÃ¡vio Fernandes
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Homem procurado por furto Ã© preso pela RPM na Vila Prado - CrÃ©dito: Foto: Maycon Maximino/SÃ£o Carlos Agora CrÃ©dito: Foto: Maycon Maximino/SÃ£o Carlos Agora

Um homem de 48 anos, procurado por furto foi preso pela Polícia Militar na noite desta quarta-feira (18), no bairro da Vila Prado, em São Carlos. 

Segundo relatório policial, os policiais militares da RPM (Rádio Patrulhamento com Motocicletas) já tinha conhecimento da existência de um mandado de prisão em desfavor do suspeito. De posse das informações, as equipes conseguiram localiza - lo na Rua Duarte Nunes em sua residência.

O homem foi abordado e após ter a confirmação de que estava constando como foragido da Justiça. Na sequência, foi levado para o Plantão Policial e o delegado tomou ciência e após realizar os procedimentos, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos. 

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