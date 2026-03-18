Homem procurado por furto Ã© preso pela RPM na Vila Prado

CrÃ©dito: Foto: Maycon Maximino/SÃ£o Carlos Agora

Um homem de 48 anos, procurado por furto foi preso pela Polícia Militar na noite desta quarta-feira (18), no bairro da Vila Prado, em São Carlos.

Segundo relatório policial, os policiais militares da RPM (Rádio Patrulhamento com Motocicletas) já tinha conhecimento da existência de um mandado de prisão em desfavor do suspeito. De posse das informações, as equipes conseguiram localiza - lo na Rua Duarte Nunes em sua residência.

O homem foi abordado e após ter a confirmação de que estava constando como foragido da Justiça. Na sequência, foi levado para o Plantão Policial e o delegado tomou ciência e após realizar os procedimentos, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos.

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