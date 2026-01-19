(16) 99963-6036
Segurança

Homem procurado pela Justiça é preso durante patrulhamento da GCM em escola no bairro Icaraí

19 Jan 2026 - 15h30Por Jessica Carvalho R
Viatura Guarda Municipal Ibate - Crédito: Arquivo/São Carlos AgoraViatura Guarda Municipal Ibate - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem procurado pela Justiça foi detido pela Guarda Civil Municipal (GCM) no início da tarde desta segunda-feira (19), no bairro Icaraí, em Ibaté. A prisão ocorreu durante patrulhamento preventivo realizado na Escola Municipal Vera Helena Trinta, localizada na Rua Augusto Boni, onde era acompanhado o projeto “Merenda nas Férias”.

De acordo com o relatório da ocorrência, a equipe da GCM estacionou a viatura em frente ao portão da unidade escolar quando identificou um indivíduo já conhecido dos agentes. Segundo a corporação, dias antes o mesmo homem havia fugido ao notar a aproximação da viatura, o que levantou a suspeita de que estivesse sendo procurado pela Justiça.

Diante da situação, foi realizada a abordagem e a consulta dos dados pessoais do suspeito, por meio do nome e do RG, confirmando que ele possuía mandado de prisão em aberto. Durante a condução à Delegacia de Polícia Civil, o homem apresentou nervosismo e agitação, sendo necessário o uso de algemas para evitar tentativa de fuga e garantir a segurança da equipe e do próprio conduzido.

Na delegacia, foi confirmado o mandado de prisão. O indivíduo permaneceu à disposição da autoridade policial para o cumprimento da ordem judicial e demais providências legais.

