Homem procurado pela JustiÃ§a Ã© detido apÃ³s confusÃ£o em UPA de SÃ£o Carlos

UPA Vila Prado - CrÃ©dito: Maycon Maximino

Um homem procurado pela Justiça foi capturado na noite desta segunda-feira (16), na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Prado, em São Carlos.

De acordo com informações da Guarda Municipal, a equipe foi acionada durante um atendimento na unidade de saúde após um desentendimento entre dois pacientes. Um deles acusava o outro de ter furtado sua carteira, o que gerou discussão no local.

Durante a averiguação, os agentes realizaram consulta no sistema Escudo São-Carlense/Muralha Paulista e constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra um dos envolvidos. A ordem judicial era referente ao não cumprimento de medidas cautelares relacionadas à progressão de pena.

Diante da situação, o homem foi detido e encaminhado ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde foi apresentado à autoridade policial de plantão. Ele permaneceu à disposição da Justiça.

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