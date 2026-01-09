Homem procurado pela Justiça é capturado pela PM no Jardim Pacambu

Viatura Plantão Policial - Crédito: Lourival Izaque

Um homem de 40 anos, que estava sendo procurado pela Justiça, foi capturado pela Polícia Militar na noite desta quinta-feira (8), no bairro Jardim Pacaembu.

Os policiais militares realizavam patrulhamento quando receberam um chamado via Copom informando sobre a presença de um indivíduo com mandado de prisão em aberto.

No local, a equipe fez contato com a companheira do suspeito, que confirmou que ele estava na casa. Após consulta aos sistemas policiais, foi constatada a existência de um mandado de prisão referente ao crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Após as formalidades legais, o homem foi encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos, onde permanecerá à disposição da Justiça.

