Jovem perde quase R$ 1 mil ao acessar site de garotas de programa

Celular - Crédito: reprodução/Agência SP

Um homem de 25 anos foi vítima de um golpe na noite de domingo (10) em São Carlos. Segundo o boletim de ocorrência, ele acessou um site com anúncios de garotas de programa e chegou a enviar mensagens pelo WhatsApp para um número divulgado, mas, após respostas automáticas, interrompeu o contato.

Pouco depois, recebeu novas mensagens de outros números, cujos interlocutores afirmaram ter sua foto e endereço, exigindo o pagamento de R$ 990 via Pix para evitar represálias. Com medo, a vítima realizou a transferência.

Em seguida, os golpistas pediram mais dinheiro, mas o homem bloqueou os números ao perceber que se tratava de um golpe. O caso foi registrado no Plantão Policial e encaminhado para investigação.

