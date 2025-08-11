(16) 99963-6036
segunda, 11 de agosto de 2025
Caiu em golpe

Jovem perde quase R$ 1 mil ao acessar site de garotas de programa

11 Ago 2025 - 09h10Por Da redação
Celular - Crédito: reprodução/Agência SPCelular - Crédito: reprodução/Agência SP

Um homem de 25 anos foi vítima de um golpe na noite de domingo (10) em São Carlos. Segundo o boletim de ocorrência, ele acessou um site com anúncios de garotas de programa e chegou a enviar mensagens pelo WhatsApp para um número divulgado, mas, após respostas automáticas, interrompeu o contato.

Pouco depois, recebeu novas mensagens de outros números, cujos interlocutores afirmaram ter sua foto e endereço, exigindo o pagamento de R$ 990 via Pix para evitar represálias. Com medo, a vítima realizou a transferência.

Em seguida, os golpistas pediram mais dinheiro, mas o homem bloqueou os números ao perceber que se tratava de um golpe. O caso foi registrado no Plantão Policial e encaminhado para investigação.

