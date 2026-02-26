(16) 99963-6036
Homem perde mais de R$ 13 mil após cair em golpe por telefone

26 Fev 2026 - 08h22Por Da redação
Golpe celular - Crédito: Agência BrasilGolpe celular - Crédito: Agência Brasil

Um homem de 45 anos foi vítima de estelionato após receber uma ligação telefônica de uma pessoa que se passou por funcionária de uma instituição bancária, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado no Plantão Policial, o caso aconteceu na noite de terça-feira (24), em uma residência localizada na Rua Marechal Deodoro, na região central da cidade.

Segundo o relato da vítima, durante a ligação, a suposta atendente informou que havia movimentações suspeitas em sua conta bancária. Acreditando na veracidade das informações, o homem acessou o aplicativo do banco enquanto ainda falava ao telefone e, induzido ao erro, acabou informando sua senha ao interlocutor.

No dia seguinte, ao verificar sua conta, constatou que haviam sido realizados quatro empréstimos em seu nome, sem autorização, nos valores de R$ 4.314,59; R$ 1.018,63; R$ 3.104,15 e R$ 4.702,02, totalizando R$ 13.139,39.

Ao perceber que havia sido vítima de golpe, ele compareceu à delegacia para registrar a ocorrência. O caso foi encaminhado ao distrito policial da área para investigação.

A Polícia Civil orienta que bancos não solicitam senhas, códigos de segurança ou qualquer dado pessoal por telefone. Em situações suspeitas, a recomendação é desligar a ligação e entrar em contato diretamente com a instituição pelos canais oficiais.

