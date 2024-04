Homem morre atropelado por picape na Washington Luís, em São Carlos

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um homem ainda não identificado morreu atropelado no final da manhã desta quinta-feira na rodovia Washington Luís, em São Carlos.

Segundo as primeiras informações, o condutor de um Fiat Strada seguia no sentido interior/capital, quando perto da entrada da avenida Getúlio Vargas foi surpreendido pela presença do pedestre que atravessava a pista.

O motorista da picape ainda tentou desviar, mas sem sucesso. A vítima sofreu fratura exposta na perna e uma parada cardiorrespiratória e apesar dos esforços das equipes de socorro, morreu no local.

