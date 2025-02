Homem foge ao pegar celular de vítima no Jardim São Carlos

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 59 anos registrou queixa na CPJ na tarde desta segunda-feira, 3, alegando que caminhava pela Avenida Comendador Alfredo Maffei, no Jardim São Carlos, quando um desconhecido parou em sua frente e ordenou que ele entregasse o celular. Em seguida o acusado fugiu com o aparelho.

Aceitou carona e ficou sem dinheiro

Um idoso de 85 anos foi vítima de um furto no dia 15 de janeiro e registrou queixa na CPJ nesta segunda-feira, 3. Ele relata que caminhava pela Avenida José Pereira Lopes quando um desconhecido em um veículo parou ao seu lado e perguntou se ele queria uma carona.

A vítima disse que estava com sacolas e aceitou, salientando que foi levada até a rua Oliveira Marangoni, no Salto do Monjolinho e motorista teria abaixado os bancos dianteiros e passou a “alisar” as partes íntimas do idoso que não percebeu que tal atitude seria para se apoderar de R$ 600 que estaria em um dos seus bolsos. Posteriormente retornou à Avenida José Pereira Lopes e deixou o idoso.

